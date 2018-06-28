Интересные факты об амбициозном миллиардере Илоне Маске
Новости шоу бизнеса: 28 июня — день рождения знаменитого бизнесмена-миллиардера Илона Маска.
Илон Маск — один из самых богатых и преуспевающих людей в технологической отрасли, миллиардер, генеральный директор Tesla и SpaceX, вдохновитель Тони Старка и бывший парень Эмбер Херд. Всех регалий и не перечесть. Амбициозный бизнесмен, который готовится построить настоящий Парк Юрского периода, отмечает сегодня 47-й день рождения. И он не намерен сбавлять обороты.
Мужчина с весьма незаурядной биографией имеет огромные планы по завоеванию мира: от электромобилей Tesla до мечты о колонизации Марса. При этом в его прошлом есть материал даже не для одной книги. Далее читайте интересные факты про Илона Маска.
Илон Маск — авантюрист в третьем поколении. Его дедушка в 1948 году иммигрировал из Канады в Южную Африку. При этом мужчина разобрал свой самолет по винтику и перевез на новую родину, а потом собрал с нуля.
Именинник Илон Маск стал программистом за три дня. Когда юному Илону было 10 лет, родители подарили ему первый компьютер — Сommodore Vic-20. Парень так полюбил новинку, что буквально увлекся высокими технология и освоил полученную технику супербыстро. Как-то к нему в руки попал учебник для программирования на языке BASIC, рассчитанный на полугодичное изучение. В итоге Маск справился всего за 3 дня, после чего мог свободно программировать на бейсике. Для 1984 года этого было более чем достаточно, чтобы называться профессиональным программистом. Тогда же он доказал свой профессионализм, написав и продав свою первую компьютерную игру.
Илон Маск стал миллионером в 28 лет, а сейчас его состояние оценивается в $ 12,3 млрд.
Он продал свою первую игру в 12 лет за 500 долларов. Это был его первым предпринимательским опытом. В 12 лет в 1984 году Маск за $500 продал компьютерному журналу игру Blastar, которую разработал сам.
Илон Маск превратил студенческое общежитие в подпольный ночной клуб. В годы учебы в Университете Пенсильвании Маск и его однокурсник Адео Ресси арендовали общежитие и превратили его в ночной клуб. По словам Ресси, заведение было популярным: туда приходило до тысячи посетителей. Однако самого Маска вечеринки не слишком интересовали. Он обычно уходил к себе в комнату и играл в видеоигры и много читал.
Было время, когда Илон Маск жил на $1 в день. Да, не всегда он был миллиардером. Переехав в Канаду из ЮАР, Маск жил у родственников матери, которая многое заложила в его воспитание. И в то время ему часто приходилось жить на один доллар в день, питаясь хот-догами и апельсинами.
Он основал компанию с шуточным названием. В 2016-м Маск написал в Twitter о запуске The Boring Company. Игра слов позволяет двояко перевести это название — "Скучная компания" или "Бурильная компания". Поначалу идея казалось шуточной, но Маск действительно запустил этот проект. Причем прокладка первого сегмента туннеля в Лос-Анджелесе уже завершена.
Space X родилась из идеи отправить грызунов на Марс. Не секрет, что Илон Маска — большой фанат научной фантастики. Он рассматривал идею отправки мышей или растений на Марс. Чтобы это сделать, она даже пытался купить списанные советские ракеты. Но когда за них запросили по 8 млн долларов за каждую, Маск решил, что самостоятельно построить ракету выйдет дешевле. Конечная цель Маска и SpaceX — колонизировать Марс и сделать человечество "межпланетным", дав шанс человечеству выжить, если когда-то Земля погибнет. В 1999 году его со скандалом выгнали из собственной компании и он потратил 22 млн долларов отступных в гоночную автомашину McLaren и чешский учебно-боевой самолет L39. Оставшиеся деньги он вложил в свой стартап X.com, будущий Paypal. Это в очередной раз доказывает, что Илон Маск никогда не сдается после неудач.
Тони Старк, главный герой "Железного человека" создан по образу Маска.
Маск — фанат комиксов про "Людей Икс". Говорят, что он даже называет оборудование на заводе Tesla именами любимых героев. Немало производственных роботов носят имена таких персонажей, как Россомаха, Шторм, Вулкан и многих других.