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Зианджа прогулялась в центре Киева с парнями

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Зианджа
22:02 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певицу сфотографировали неизвестные на крыше автомобиля.

Изменившая пол певица Зианджа, более известна в Украине как Борис Апрель, на днях засветилась с парнями в центре Киева. Девушка решила принять участие в гей-параде, а фото разместила на своей страничке в Instagram. "Мы выбираем любовь", – подписала один из снимков бывшая участница шоу "Голос країни".

"Какая же ты красотка. Жаль, что я не смогла приехать... смотрела видео – ты такая скромная и элегантная", "Очень красивое фото! Я очень рада, что в нашей стране, есть люди, которые поддерживают права ЛГБТ человека! Ведь не смотря на нашу ориентацию мы все равны В своих правах! И каждый имеет право на свое счастье! Спасибо вам огромное, за смелость пойти на марш, вы невероятная! Надеюсь в следующем году мы там встретимся", "Мне очень нравиться ваше творчество. Вы молодец", – пишут пользователи сети в комментариях.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Зианджа, Знаменитость, Киев, Парни, Певица, Прогулка.
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