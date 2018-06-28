Зианджа прогулялась в центре Киева с парнями

Изменившая пол певица Зианджа, более известна в Украине как Борис Апрель, на днях засветилась с парнями в центре Киева. Девушка решила принять участие в гей-параде, а фото разместила на своей страничке в Instagram. "Мы выбираем любовь", – подписала один из снимков бывшая участница шоу "Голос країни".

"Какая же ты красотка. Жаль, что я не смогла приехать... смотрела видео – ты такая скромная и элегантная", "Очень красивое фото! Я очень рада, что в нашей стране, есть люди, которые поддерживают права ЛГБТ человека! Ведь не смотря на нашу ориентацию мы все равны В своих правах! И каждый имеет право на свое счастье! Спасибо вам огромное, за смелость пойти на марш, вы невероятная! Надеюсь в следующем году мы там встретимся", "Мне очень нравиться ваше творчество. Вы молодец", – пишут пользователи сети в комментариях.