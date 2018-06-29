16-летний сын Джонни Деппа тяжело болен

В последнее время голливудский актер Джонни Депп переживает не лучшие времена. Ко всем его проблемам "прибавилась" еще одна.

16-летний сын голливудского актера и актрисы Ванессы Паради Джек имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Актер срочно прервал гастроли в Германии и уехал в Париж для того, чтобы быть рядом с сыном. Деппа застали возле гастрольного автобуса в Мюнхене по дороге в аэропорт.

Самого Джека последний раз видели за два дня до болезни в парижском аэропорту. Парень прилетел на премьеру фильма к матери. Очевидцы отмечают, что тогда сын Джонни и Ванессы выглядел нормально.

Первый тревожный звонок прозвучал несколько дней назад, во время премьеры фильма "Нож в сердце", где Ванесса играет главную роль. На событие Ванесса не пришла, потому что получила звонок, что ее сыну Джеку стало плохо. Судя по всему, это не легкая простуда, ведь на звонки журналистов пресс-службы Деппа и Паради не реагируют.

Чем именно болен ребенок, пока что не уточняется.