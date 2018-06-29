Приянка Чопра повезла парня знакомится с родителями в Индию

Похоже, отношения Приянки Чопра и Ника Джонаса достигли нового уровня под названием «знакомство с родителями». Вместе с актрисой певец отправился к ней на родину, в Индию, где действительно познакомился с мамой Приянки.

Напомним, что Приянка Чопра с семьей Ника Джонаса уже знакома – пару недель назад певец появился в сопровождении актрисы на свадьбе своей кузины в Атлантик-Сити, где в числе гостей присутствовали также его старший брат, Кевин Джонас, с женой. Ник и Приянка по-прежнему не торопятся подтверждать публично, что являются парой, но, впрочем, после всего перечисленного никаких подтверждений уже не нужно – поступки влюбленных говорят сами за себя.

Первые слухи о том, что Приянка Чопра и Ник Джонас встречаются, появились еще в прошлом году благодаря их совместному появлению на Met Gala 2017, но лишь в 2018 звезды все чаще начали появляться вместе на публике.