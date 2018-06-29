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Приянка Чопра повезла парня знакомится с родителями в Индию

Ник Джонас с Приянкой Чопра
20:27 Сегодня Телеграф
popcornnews.ru
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ник Джонас отправился в Индию с Приянкой Чопра и познакомился с ее семьей.

Похоже, отношения Приянки Чопра и Ника Джонаса достигли нового уровня под названием «знакомство с родителями». Вместе с актрисой певец отправился к ней на родину, в Индию, где действительно познакомился с мамой Приянки.

Напомним, что Приянка Чопра с семьей Ника Джонаса уже знакома – пару недель назад певец появился в сопровождении актрисы на свадьбе своей кузины в Атлантик-Сити, где в числе гостей присутствовали также его старший брат, Кевин Джонас, с женой. Ник и Приянка по-прежнему не торопятся подтверждать публично, что являются парой, но, впрочем, после всего перечисленного никаких подтверждений уже не нужно – поступки влюбленных говорят сами за себя.

Первые слухи о том, что Приянка Чопра и Ник Джонас встречаются, появились еще в прошлом году благодаря их совместному появлению на Met Gala 2017, но лишь в 2018 звезды все чаще начали появляться вместе на публике.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Знакомство с родителями, Знаменитость, Индия, Ник Джонас, Отношения, Приянка Чопра.
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