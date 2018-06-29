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Линдси Лохан переживает из-за своего прошлого

Линдси Лохан
19:56 Сегодня Телеграф
popcornnews.ru
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Линдси Лохан просит публику перестать припоминать ей прошлые ошибки.

Линдси Лохан намерена окончательно покончить со своим прошлым: актриса дала откровенное интервью New York Times, в котором призвала публику перестать припоминать ей прошлые аресты и скандалы – все это, по словам Линдси, давно позади, и та ее версия "мертва".

"Я обычный, приятный человек. Хороший человек. У меня нет никаких плохих намерений. И мое прошлое должно остаться в прошлом", рассуждает в интервью 31-летняя Линдси. "И всем остальным пора отпустить мое прошлое и прекратить его припоминать, потому что его – его больше нет. Та версия меня мертва, она больше не существует. И это для меня самое важное".

Также Лохан рассказала, что сейчас делит свое время между Грецией и Дубаем, а в Америку, где темп жизни намного быстрее и требовательней, старается не заглядывать. "Мне не нужно больше включать новости и слышать про Кардашьян. Мне не нужно больше видеть что-то, чего я не хочу. Я сама выбираю, что хочу увидеть и как хочу жить", добавила актриса.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Знаменитость, Линдси Лохан, Молодость, Ошибки молодости, Прошлое, Скандалы.
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