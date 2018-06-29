Наталия Могилевская шокирована тем, что ее не узнали в торговом центре

Популярная украинская певица Наталия Могилевская, которую не так давно жестко раскритиковали в сети, поделилась в Instagram свежим фото, чем вызвала шквал критики со стороны поклонников. Подписчики артистки считают, что за последнее время она заметно постарела, к тому же, по их мнению, свою роль в этом сыграло заметное похудение звезды. На снимке Могилевская сделала селфи в столичном ТЦ "Ocean Plaza", на заднем плане можно увидеть технику для фото-сессии.

"Стареете так на лицо видно очень", "А на фото вроде уставшая", "Вас не узнать, лицо не похоже!?", "Это ты, Наташа?", – отметили в комментариях. Хотя большинству фанатов снимок понравился: "Посмотрела на фото и вспомнилась ваша песня "Лимоновый фонарь", "Наталья, вы достойный пример того, что принимая себя и свой возраст можно выглядеть шикарно. Красиво, сексуально, но не вульгарно", "я Вас не узнала, шикарно выглядите".