Звезды сериала "Настоящая кровь" на премьере своего нового фильма

Звезды сериала «Настоящая кровь» Анна Пакуин и Стивен Мойер спустя годы после завершения проекта по-прежнему счастливо женаты и даже работают вместе. На днях супруги привезли на премьеру в Шотландию свой новый фильм.

Трейлер:

Премьера картины «The Parting Glass» состоялась в рамках Эдинбургского международного кинофестиваля, причем для 48-летнего Стивена Мойера это проект особый – режиссерский дебют. Анна Пакуин же исполнила в фильме главную роль. «The Parting Glass» рассказывает о семье, переживающей трагическую смерть сестры – родственники погибшей отправляются в путешествие по всей стране, чтобы забрать ее вещи и восстановить воспоминания, а заодно понять, как получилось так, что они ее потеряли.

В режиссерском дебюте Стивена Мойера собралось немало знакомых лиц – помимо Анны Пакуин, в картине также снялись Синтия Никсон, Мелисса Лео, Рис Иванс.