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СМИ: Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались

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Кэти Холмс и Джейми Фокс
16:24 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Экс-супруга актера Тома Круза, Кэти Холмс, держала роман с Джейми Фоксом в секрете около 5 лет.

И когда в мае этого года начали появляться слухи об их предстоящей свадьбе, пара порвала отношения. По словам западных СМИ, несмотря на планирование свадьбы в Париже, а после отправиться в медовый месяц, 39-летняя Кэти решила разойтись с 50-летним киноактером Джейми Фоксом.

"Кэти просто не могла решить некоторые вопросы с доверием", – рассказал близкий к актрисе источник.

Информаторы сообщают, что одна из причин расставания оказалась очень странной. Согласно договору, подписанному Кэти Холмс после развода с Томом Крузом, она не должна была выставлять на публику свои отношения с кем-либо в течение пяти лет. Но по окончании официального срока, Фокс по-прежнему настаивал на тайном романе, в то время как Кэти прятаться больше не хотела.

Джейми – большой любитель шумных вечеринок, где часто флиртует с девушками. Кэти было очень трудно не ревновать и не переживать, – добавил источник.

Известно, что Холмс тяжело переживает разрыв отношений, но официальный представитель актрисы уже успел заверить всех поклонников пары, ни о каком разрыве и речи быть не может.

"Это полностью неверная информация, – сообщила порталу People Лесли Слоун, фактически подтвердив то, что Кэти и Джейми являются парой, но она так ничего не сказала о предстоящем бракосочетании.

Правда это или нет, но бывшей жене Тома Круза приписывали роман с Джейми еще с 2013 года. Уже через четыре года они позволили себе продемонстрировать отношения, когда открыто от папарацци гуляли по пляжу, держась за руки. В 2018 году они впервые появились вместе на одном событии (пре-вечеринке премии "Грэмми"), флиртуя друг с другом, но публично не показывая свои отношения.

Кэти Холмс была замужем за Томом Крузом с 2006 по 2012 год, от которого родила дочь Сури. У Джейми Фокс есть две дочери – Аннализ Бишоп от Кристин Граннис и Коринна Фокс.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Джейми Фокс, Знаменитость, Кэти Холмс, Отношения, Расставание, СМИ.
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