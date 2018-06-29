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Меган Маркл сотрудничает только с дизайнерами женского пола

Меган Маркл
17:32 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Сассекская решила проявить свои феминистические взгляды.

Ни одно платье Меган Маркл после ее свадьбы с принцем Гарри не было изготовлено дизайнером-мужчиной. Герцогиня Сассекская — феминистка и защитница равноправия полов. На все официальные мероприятия она приходит в нарядах, сшитых исключительно женщинами.

На свадебной церемонии на ней было белое минималистичное платье модного дома Givenchy, автором которого была дизайнер Клэр Уэйт Келлер. Вечером в тот же день Маркл появилась на приеме в платье с американской проймой, которое сделала Стелла Маккартни – основатель одноименного бренда Stella Mccartney.

В день рождения принца Уэльского Маркл надела бежевое платье Flavia Dress бренда Goat, глава которого — модельер Джейн Льюис. А на параде Trooping of the Colour (Церемония выноса знамени) герцогиня Сассекская появилась в розовом платье с вырезом-лодочкой марки Carolina Herrera. Таким образом, выяснилось, что все наряды Меган Маркл были изготовлены кутюрье женского пола.

Напомним, королева Елизавета II доверила Меган Маркл важную миссию. Также мы сообщали, что в западных СМИ ходят слухи о беременности Меган.

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Новости шоу бизнеса, Герцогиня, Дизайнер, Женщини, Знаменитость, Меган Маркл, Феминистка.
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