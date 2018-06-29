Настя Каменских показала шикарные ноги в соблазнительном платье

Напомним, вчера певица опубликовала снимок в своем аккаунте в Instagram, на котором подчеркнула свои достоинства. Настя показала стильные обновочки, которые выделили ее красивые ножки.

Сегодня же, Настя решила поддать жару и опубликовать серию фотографий в шикарном полосатом платье. Наряд скрывает шею и руки, но открывает низ - шикарные ноги. Фигуру подчеркнула черным поясом. Образ дополнила стильными аксессуарами - большими сережками и кольцами.

По поводу красивой прически, то тут можно поспорить, все поклонники привыкли видеть звезду с кудряшками, за которые ее и полюбили, не считая шикарный голос. На этот раз Настя решила выровнять волосы и собрать их в гульку. Лицо выделить красной помадой с минимум косметики.

Фотографии певица никак не подписала. За несколько часов снимки набрали множество комментариев и отметок "Нравиться".