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Настя Каменских показала шикарные ноги в соблазнительном платье

Смотрите фото (4)
Настя Каменских
18:04 Сегодня Телеграф
Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Настя Каменских не перестает поражать своим красивым телом.

Напомним, вчера певица опубликовала снимок в своем аккаунте в Instagram, на котором подчеркнула свои достоинства. Настя показала стильные обновочки, которые выделили ее красивые ножки.

Настя Каменских похвасталась обновками в Instagram
Настя Каменских похвасталась обновками в Instagram Читать полностью

Сегодня же, Настя решила поддать жару и опубликовать серию фотографий в шикарном полосатом платье. Наряд скрывает шею и руки, но открывает низ - шикарные ноги. Фигуру подчеркнула черным поясом. Образ дополнила стильными аксессуарами - большими сережками и кольцами.

По поводу красивой прически, то тут можно поспорить, все поклонники привыкли видеть звезду с кудряшками, за которые ее и полюбили, не считая шикарный голос. На этот раз Настя решила выровнять волосы и собрать их в гульку. Лицо выделить красной помадой с минимум косметики. 

 

Настя Каменских заинтриговалаобнаженной сценой в ванной (Видео)

Фотографии певица никак не подписала. За несколько часов снимки набрали множество комментариев и отметок "Нравиться".  

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Внешность, Знаменитость, Настя Каменских, Ноги, Певица, Платье, Фигура, Фото.
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