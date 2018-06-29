В нашей жизни не так много вещей, с которыми сложнее справиться, чем с раком.

В нашей жизни не так много вещей, с которыми сложнее справиться, чем с раком. Но эти люди оказались сильнее, чем болезнь. Все герои на фотографиях ниже победили одну из ведущих в мире причин смерти. Некоторые из них были еще детьми, когда им поставили диагноз, другие заболели во взрослом возрасте. Некоторым говорили, что они проживут какое-то время, другим же совсем не давали шанса. Сражались ли они с раком яичников, опухолями головного мозга, лейкемией или рабдомиосаркомой, они не сдавались, показывая огромную силу человеческого духа.