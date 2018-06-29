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Кайли Дженнер начала жить с подругой в своем особняку

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Кайли Дженнер
19:31 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Младшая сестра Ким Кардашьян предпочла Трэвису Скотту свою лучшую подругу.

Кайли Дженнер начала встречаться с Трэвисом Скоттом в апреле 2017 года, и всего через 10 месяцев спустя родилась их дочь Сторми. Но молодая звезда реалити-шоу призналась, что живет не с парнем-рэпером, а делит свой роскошный особняк Hidden Hills с лучшей подругой, 20-летней Джордин Вудс. Кайли рассказала об этом во время откровенного видео-урока по макияжу для Vogue.

Она заявила: "Я тестирую большинство своей продукции на Джордин, потому что мы живем вместе. Поэтому я такая: "Джордин, ты мне нужна".

"У каждого, кто приходит в мой дом, все руки красные от образцов помад и теней", – добавила Кайли.

Джордин Вудс все чаще замечают в компании Кайли: на прошлой неделе они вместе позировали перед показом Louis Vuitton в Париже. А на самом дефиле Дженнер сидела в обнимку с Трэвисом в первом ряду.

Как сообщается, 26-летний рэпер Трэвис Скотт имеет собственное жилье по поблизости, и в настоящий момент готовится к туру по Европе. Ранее источник, приближенный к паре, заявил: "Кайли и Трэвис официально не живут вместе. У него есть своя квартира. Они вместе воспитывают ребенка, и дела идут прекрасно. Они вместе и счастливы".

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Новости шоу бизнеса, Знаменитость, Кайли Дженнер, Модель, Парень, Подруга, Трэвис Скотт, Фото.
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