Модель появилась в наряде Versace на вечеринке Bvlgari в Риме.

В четверг, 28 июня, в Риме состоялся званый ужин ювелирного дома Bvlgari. Среди гостей было множество знаменитостей, в том числе и амбассадоры бренда: "ангел" Victoria's Secret Лили Олдридж, актриса Ева Грин и звезда Instagram Жасмин Сандерс. Но центром внимания на вечеринке стала 21-летняя супермодель Белла Хадид, которая недавно похвасталась стройными ногами в Париже. Девушка выбрала длинное золотое платье с сексуальным разрезом от бедра. Смелый наряд от Versace Белла дополнила едва заметными босоножками цвета nude на высоком каблуке и, конечно, ювелирным ансамблем от Bvlgari: сверкающим чокером и элегантными бриллиантовыми сережками. Супермодель подчеркнула свою яркую красоту сдержанным макияжем: блестящие светло-коричневые тени идеально гармонировали с нежно-розовой губной помадой. Что касается прически, Белла недавно сделала каре, но в этот вечер она нарастила прямые длинные пряди и сделала боковой пробор.