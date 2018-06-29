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Очевидцы утверждают, что Елизавета II просто обожает Меган Маркл

Королева Елизавета II и Меган Маркл
22:28 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: История Меган Маркл напоминает сказку о Золушке.

Невозможно поверить, но простая девушка, которая, казалось бы, не подходит наследнику королевского престола по многим показателям, смогла влюбить в себя не только семью мужа, но и весь мир. А теперь еще Елизавета II передала Меган Маркл часть своих обязанностей.

Помните фразу "Я не волшебник — я только учусь" персонажа из сказки "Золушка", снятой в 1947 году? Фактически, то же самое может сказать о себе прекрасная Меган Маркл, ставшая законной женой принца Гарри. Несмотря на то, что герцогиня Сассекская частенько нарушает королевский протокол и еще не успела освоить правила этикета британской монаршей семьи, королеве Елизавете II искренняя и простая жена внука очень нравится.

На недавнем приеме в Букингемском дворце Меган и Елизавета II вели себя настолько тепло по отношению друг к другу, что невозможно не умиляться. Инсайдер поделился своими мыслями:

"У нее складываются очень близкие и теплые отношения с королевой и принцем Чарльзом. Она хочет им угодить и делает все возможное для своего просвещения, чтобы убедиться, что она делает все правильно."

В свою очередь, принц Чарльз дал своей любимой невестке очень милое прозвище — Вольфрам. Это объясняется тем, что Меган очень сильная личность, настойчивости и трудолюбию которой можно только позавидовать. Кроме того, Меган не сидит, сложа руки, а искренне пытается участвовать в благотворительных проектах:

"Она работает над одним проектом, о котором расскажет в этом году. Ее первые самостоятельные выступления состоятся после того, как она посетит ряд благотворительных организаций по всей Великобритании и примет решение, какую из них она в первую очередь возьмет под свой патронаж."

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Новости шоу бизнеса, Герцогиня, Дружба, Королева, Любимица, Меган Маркл, Отношения.
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