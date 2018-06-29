Известную актрису видели на прогулке в Малибу вместе с Крисом Мартином

Небезызвестная поговорка «раз в год и палка стреляет» сработала в случае с романом Дакоты Джонсон и Криса Мартина – сначала мало кто поверил таблоидам, заговорившим о романе актрисы и певца, тем более что молодой и незамужней Дакоте романы приписывали один за другим. Однако теперь влюбленные все чаще появляются на публике вместе и свои чувства – на радость папарацци – подтверждали не раз. На днях Дакоту в компании Криса сфотографировали во время прогулки по улицам Малибу.

Джонсон и Мартин совмещали приятное с необходимым – выгуливали пса актрисы, явно наслаждаясь теплым калифорнийским вечером и обществом друг друга. Дакоту и Криса, похоже, не смущают ни пересуды таблоидов, ни преследующие их папарацци, ни достаточно внушительная разница в возрасте (музыкант старше актрисы на 13 лет, ему – 41, а Дакоте – 28).