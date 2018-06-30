Регина Тодоренко разочаровала поклонников странным образом

Экс-ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко, которая недавно показала себя и сестру в купальниках, опубликовала фото в причудливом наряде.

Сеточка, купальник в горошек, розовая шуба и скейт — вот как нарядилась Регина. "Если ждёте сегодня #ПятницасРегиной, пишите в коментах, какие жирные ляшки отожрала)))!!!!" (написание и тут, и в комментариях сохранено), - прорекламировала девушка свое шоу на российском телеканале.

Не все фолловеры оценили юмор Регины.

christya_mgm: Немного перебор. Как Мали Сайрус стала после Американской своей поездки.

Aromashka555: Да с ляшками всё в поряде.)) Спортивные, красивые. Колготки такие не люблю.(( Вульгарности они дают немеряно.)

iasakovv: ты совсем сошла с ума,как ты в этом можешь гулять,это ж некультурно?

Akalianov: Жесть

vetochka.travel: Вкуса как не было, так и нет