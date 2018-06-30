Брэд Питт признался, что не готов сейчас к серьезным отношениям

Актеру приписывали многочисленные романы, а совсем недавно сосватали с Нери Оксман, но потом также благополучно с ней же и развели. Кому же на самом деле принадлежит сердце Брэда, рассказали источники из его близкого окружения.

Брэд Питт не завел серьезных отношений за два года после расставания с Анджелиной Джоли, и, по словам инсайдеров, в ближайшее время он не собирается этого делать. Несмотря на слухи о бурной личной жизни актера, на самом деле он сосредоточен только на детях и работе.

Брэд Питт все же ходит на свидания, но о серьезных отношениях речи не идет: "Он доволен собой и наслаждается общением с детьми, когда не работает… Отцовство стоит на первом месте. Он всегда будет рядом с детьми… Иногда встречается с близкими друзьями, но по большей части остается домоседом".