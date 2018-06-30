Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 30.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Российские правозащитники не знают местонахождение Клыха
Российские правозащитники не знают местонахождение Клыха
Новости: Трамп не подтверждает позицию Вашингтона о принадлежности Крыма
Трамп не подтверждает принадлежность Украине Крыма
Новости: Свитолина вышла на финишную прямую в подготовке к Wimbledon
Свитолина вышла на финишную прямую в подготовке к Wimbledon
Новости: Ученые выяснили, что ветряные посадочные модули смогут работать на Марсе
Ученые выяснили, что ветряные посадочные модули смогут работать на Марсе
X

Брэд Питт признался, что не готов сейчас к серьезным отношениям

Брэд Питт
13:38 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Личная жизнь Брэда Питта стала одной их центральных тем светских обозревателей после развода с Анджелиной Джоли.

Актеру приписывали многочисленные романы, а совсем недавно сосватали с Нери Оксман, но потом также благополучно с ней же и развели. Кому же на самом деле принадлежит сердце Брэда, рассказали источники из его близкого окружения.

Брэд Питт не завел серьезных отношений за два года после расставания с Анджелиной Джоли, и, по словам инсайдеров, в ближайшее время он не собирается этого делать. Несмотря на слухи о бурной личной жизни актера, на самом деле он сосредоточен только на детях и работе.

Брэд Питт все же ходит на свидания, но о серьезных отношениях речи не идет: "Он доволен собой и наслаждается общением с детьми, когда не работает… Отцовство стоит на первом месте. Он всегда будет рядом с детьми… Иногда встречается с близкими друзьями, но по большей части остается домоседом".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актер, Брэд Питт, Жизнь, Мысли, Отношения, Развод.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Собаки из приюта: снимки до и после обретения семьи (Фото) Красотка Сара Макдэниел - сексапильная модель с разноцветными глазами (Фото) Мутанты среди животных: страх, жалость и сочувствие (Фото)

Последние новости

Реал нашел конкурента для Лунина Госдеп США подчеркнул свою позицию касательно "Северного потока-2" Курьезные снимки, сделанные в нужный момент
Сегодня читают
01 Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
02 Легкое похудение: отличный способ, как скинуть лишний вес
03 Лидер сборной Германии - о трагическом вылете команды с ЧМ-2018
04 Роналду поразил фанатов зажигательным танцем (Видео)
05 ЧМ-2018: где и когда смотреть матчи 1/8 финала 30 июня
Новости сегодня
14:06 Что он творит: Неймар забыл невероятный гол на тренировке (Видео)
14:03 Прогноз погоды в Украине на 1 июля: дождь, местами гроза, сильные порывы ветра
13:58 Дешам рассказал, как сборная Франции собирается остановить Месси
13:43 ГПСУ с начала года задержала 700 человек, разыскиваемых Интерполом
13:40 Саутгейт рассказал, как сборная Англии собирается выиграть ЧМ-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Правительство Украины напоминает о достижениях пенсионной реформы
Гройсман напоминает о достижениях пенсионной реформы
Новости: Непогода в Украине обесточила 384 населенных пункта
Непогода в Украине обесточила 384 населенных пункта
Новости: Супрун объяснила, почему алкогольные напитки не стоит пить в жару
Супрун сообщила, почему алкоголь не стоит пить в жару
Новости: Медики объяснили, кому не стоит есть малину
Медики объяснили, кому не стоит есть малину
Добавить комментарий
0