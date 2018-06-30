Леся Никитюк похвасталась стройными ногами на снимке в Батуме

Украинская телеведущая Леся Никитюк не только не скрывает свою стройную фигуру, но и с удовольствием ее демонстрирует, публикуя многочисленные снимки в Instagram. На новых фото, которые Леся разместила в своем аккаунте, ведущая позирует в коротком желтом платье на фоне батумских небоскребов.