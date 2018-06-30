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Леся Никитюк похвасталась стройными ногами на снимке в Батуме

Леся Никитюк
17:11 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Телеведущая похвасталась стройными ногами в Грузии.

Украинская телеведущая Леся Никитюк не только не скрывает свою стройную фигуру, но и с удовольствием ее демонстрирует, публикуя многочисленные снимки в Instagram. На новых фото, которые Леся разместила в своем аккаунте, ведущая позирует в коротком желтом платье на фоне батумских небоскребов.

 

#Ноги-ХмарочосиБатуми ты прекрасен!!! Давно мечтала сюда прилететь! 100500 лет назад я была в Тбилиси с #вокругМ ...тогда я впервые познакомилась с Вкусной и доброжелательной Грузией! Хочу отметить что в Грузии сейчас настоящий строительный БУМ...и то что я увидела в Батуми этому подтверждения! Город с его набережной очень напоминает мне Маями! Такие знаете...Калорийные...Ой, Колоритные Грузинские Маями красивые, высоченные гостиничные комплексы за несколько лет, выросли как грибы! И это не случайно...оказывается много наших сограждан начали инвестировать в курортную недвижимость Грузии.если что, то Честную и прозрачную политику в этом регионе ведёт компания ORBI Group @orbi_group #лесяникитюк #ногибоги

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Леся Никитюк, Ноги, Публикация, Телеведущая, Фотографии.
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