Брэд Питт больше не хочет серьезных отношений

Брэд Питт не завел серьезных отношений за два года после расставания с Анджелиной Джоли, и, по словам инсайдеров, в ближайшее время он не собирается этого делать. Несмотря на слухи о бурной личной жизни актера, на самом деле он сосредоточен только на детях и работе.

Брэд Питт все же ходит на свидания, но о серьезных отношениях речи не идет: "Он доволен собой и наслаждается общением с детьми, когда не работает… Отцовство стоит на первом месте. Он всегда будет рядом с детьми… Иногда встречается с близкими друзьями, но по большей части остается домоседом".

Напомним, о "романах" Питта в прессе уже ходят легенды. До этого СМИ, ссылаясь на осведомленных источников, сообщали, что актер встречается с Сиенной Миллер, потом писали, что он неразлучен с Эль Макферсон, настаивали, что он увлекся молодой актрисой Эллой Пернелл. Потом приписали интрижку с Кейт Хадсон и роман с Дженнифер Лоуренс.