Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 01.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине прекращается выпуск мелких монет
В Украине прекращается выпуск мелких монет
Новости: Боевики сорвали "хлебное" перемирие, обстреляв позиции ВСУ
Боевики сорвали "хлебное" перемирие, обстреляв позиции ВСУ
Новости: Сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы по баскетболу 3х3
Сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы по баскетболу 3х3
Новости: В WhatsApp ввели возможность создания каналов
В WhatsApp ввели возможность создания каналов
X

Брэд Питт больше не хочет серьезных отношений

Брэд Питт
07:59 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: После развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт больше не хочет заводить серьезных отношений.

Брэд Питт не завел серьезных отношений за два года после расставания с Анджелиной Джоли, и, по словам инсайдеров, в ближайшее время он не собирается этого делать. Несмотря на слухи о бурной личной жизни актера, на самом деле он сосредоточен только на детях и работе.

Брэд Питт все же ходит на свидания, но о серьезных отношениях речи не идет: "Он доволен собой и наслаждается общением с детьми, когда не работает… Отцовство стоит на первом месте. Он всегда будет рядом с детьми… Иногда встречается с близкими друзьями, но по большей части остается домоседом".

Напомним, о "романах" Питта в прессе уже ходят легенды. До этого СМИ, ссылаясь на осведомленных источников, сообщали, что актер встречается с Сиенной Миллер, потом писали, что он неразлучен с Эль Макферсон, настаивали, что он увлекся молодой актрисой Эллой Пернелл. Потом приписали интрижку с Кейт Хадсон и роман с Дженнифер Лоуренс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Анджелина Джоли, Брэд Питт, Личная жизнь Брэд Питта, Серьезные отношения Брэд Питта.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Пэрис Хилтон опубликовала архивные снимки с сестрой Ники Регина Тодоренко шокировала поклонников необычным образом Леся Никитюк похвасталась стройными ногами на снимке в Батуми

Последние новости

Медики назвали самый полезный напиток для мужчин Пользователи из разных стран сообщили о перебоях в работе мессенджера Telegram ДТП под Николаевом: среди пострадавших три ребенка
Сегодня читают
01 Ющенко: Россия ответственна за шесть войн, идущих сегодня в Восточной Европе
02 ЧМ-2018: результаты матчей 1/8 финала 30 июня
03 Франция - Аргентина: обзор матча 1/8 финала ЧМ-2018 (Видео)
04 Тука не видит оснований для того, чтобы "хлебное" перемирие соблюдалось
05 Немецкие болельщики массово сдают билеты и покидают ЧМ-2018
Новости сегодня
08:37 Знаменитая выдра спрогнозировала результат матча Испания – Россия на ЧМ-2018
08:16 Кавани впервые прокомментировал свою травму
07:59 Сантуш - о вылете сборной Португалии с ЧМ-2018 и будущем Роналду
07:36 Уютное современное ранчо в городке, в котором хочется жить (Фото)
07:32 Участник ЧМ-2018 попал в ДТП со смертельным исходом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Киевлян предупреждают о сильных порывах ветра
Киевлян предупреждают о сильных порывах ветра
Новости: Cаудовская Аравия пообещала Трампу увеличить добычу нефти
Cаудовская Аравия пообещала США увеличить добычу нефти
Новости: Мощная непогода в Украине: без света остались 136 населенных пунктов
В Украине без света остались 136 населенных пунктов
Новости: Рецепт дня: чипсы из лаваша
Рецепт дня: чипсы из лаваша
Добавить комментарий
0