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Пэрис Хилтон опубликовала архивные снимки с сестрой Ники
17:54 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
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Пэрис Хилтон решила продемонстрировать, какими "модницами" с сестрой Ники они были в начале 2000-х. Знаменитость опубликовала в Instagram серию архивных фотографий тех лет.
На них сестры запечатлены в модных в то время джинсах с заниженной талией, откровенных топах и легкомысленных платьях. Что касается бьюти-образов, Пэрис и Ники предпочитали накладные ресницы, кислотный мейкап и яркие разноцветные пряди.
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