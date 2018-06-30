Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 30.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман рассказал о приоритетном проекте 2018
Гройсман рассказал о приоритетном проекте 2018
Новости: Нацполиция предупреждает: только за июнь утонуло 12 детей
Нацполиция предупреждает: только за июнь утонуло 12 детей
Новости: Франция 4:2 Аргентина: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Франция 4:2 Аргентина: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: Огромный оазис внесли в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
Огромный оазис внесли в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
X

Пэрис Хилтон опубликовала архивные снимки с сестрой Ники

Пэрис Хилтон
17:54 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Светская дива продемонстрировала десяток образов.

Пэрис Хилтон решила продемонстрировать, какими "модницами" с сестрой Ники они были в начале 2000-х. Знаменитость опубликовала в Instagram серию архивных фотографий тех лет.

 

The #OG’s #2000s #TBT #Paris #ParisHilton

Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

 

На них сестры запечатлены в модных в то время джинсах с заниженной талией, откровенных топах и легкомысленных платьях. Что касается бьюти-образов, Пэрис и Ники предпочитали накладные ресницы, кислотный мейкап и яркие разноцветные пряди.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, архивные фотографии, Публикация, Пэрис Хилтон, Снимки, Фотографии.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Регина Тодоренко разочаровала поклонников странным образом Незаурядные автографы наших западных кумиров (Фото) Белла Хадид засветилась в слишком откровенном наряде

Последние новости

Регина Тодоренко шокировала поклонников необычным образом Канадские ученые изобрели невидимый материал Власти Белграда решили поощрять компании за использование кириллицы
Сегодня читают
01 Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
02 Легкое похудение: отличный способ, как скинуть лишний вес
03 Лидер сборной Германии - о трагическом вылете команды с ЧМ-2018
04 Конгрессмен США: Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки это насмешка над историей
05 Роналду поразил фанатов зажигательным танцем (Видео)
Новости сегодня
18:43 Повседневная жизнь Канады в ярких снимках (Фото)
18:39 Медики выяснили, чем полезен кофе для диабетиков
18:37 Трамп: Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти
18:26 Игрок сборной Англии покинул ЧМ-2018 ради ребенка
18:23 Лучшие музыкальные новинки июня 2018 (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы в Тунисе: Омелян хочет, чтобы туроператором занялась ГПУ
Украинцы в Тунисе: Омелян хочет передать дело в ГПУ
Новости: Температура воздуха в июле может подняться до +41
Температура воздуха в июле может подняться до +41
Новости: Новое изобретение от украинской команды TechNovator
Новое изобретение от украинской команды TechNovator
Новости: Эксперты рассказали, как стать еще красивее благодаря кокосовому маслу
Эксперты рассказали, как стать еще красивее благодаря кокосовому маслу
Добавить комментарий
0