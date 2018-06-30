Пэрис Хилтон опубликовала архивные снимки с сестрой Ники

Пэрис Хилтон решила продемонстрировать, какими "модницами" с сестрой Ники они были в начале 2000-х. Знаменитость опубликовала в Instagram серию архивных фотографий тех лет.

На них сестры запечатлены в модных в то время джинсах с заниженной талией, откровенных топах и легкомысленных платьях. Что касается бьюти-образов, Пэрис и Ники предпочитали накладные ресницы, кислотный мейкап и яркие разноцветные пряди.