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Меган Фокс разместила редкий снимок младшего сына

Меган Фокс
18:00 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Актриса не часто балует поклонников семейными снимками, но накануне она сделала исключение.

В Инстаграме Меган Фокс разместила фото своего младшего сына — Джорни Ривера. Снимок белокурого ангелочка быстро собрал рекордные 220 тысяч "лайков" и тысячи комплиментов.

Фолловеры сошлись на мнении, что младший сын больше похож на свою красавицу-маму, чем на отца Брайана Остина Грина.

 

#mood

Публикация от Megan Fox (@the_native_tiger)

 

И если показывать личную жизнь через сети Мег не любит, то говорить о ней звезда "Трансформеров" (Transformers) не устает.

 

Babes

Публикация от Megan Fox (@the_native_tiger)

 

В интервью Daily Mail красотка рассказала, что счастлива: "Я люблю нашу семью — у меня есть небольшая футбольная команда, которая всегда позаботится обо мне. Мне нравится быть рядом с мальчиками и быть в центре внимания, потому что я мама, пчела-королева. Мой муж очень чувствительный, он не мачо. И я собираюсь воспитать наших мальчиков также, чтобы они были чувствительными, воспитанными, по гендерной системе тип "мужчины-рыцаря".

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Новости шоу бизнеса, Дети, Меган Фокс, Публикация, Ребенок, Редкий снимок, Сын.
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