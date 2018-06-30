Меган Фокс разместила редкий снимок младшего сына

В Инстаграме Меган Фокс разместила фото своего младшего сына — Джорни Ривера. Снимок белокурого ангелочка быстро собрал рекордные 220 тысяч "лайков" и тысячи комплиментов.

Фолловеры сошлись на мнении, что младший сын больше похож на свою красавицу-маму, чем на отца Брайана Остина Грина.

#mood Публикация от Megan Fox (@the_native_tiger) 29 Июн 2018 в 3:10 PDT

И если показывать личную жизнь через сети Мег не любит, то говорить о ней звезда "Трансформеров" (Transformers) не устает.

Babes Публикация от Megan Fox (@the_native_tiger) 5 Май 2018 в 9:31 PDT

В интервью Daily Mail красотка рассказала, что счастлива: "Я люблю нашу семью — у меня есть небольшая футбольная команда, которая всегда позаботится обо мне. Мне нравится быть рядом с мальчиками и быть в центре внимания, потому что я мама, пчела-королева. Мой муж очень чувствительный, он не мачо. И я собираюсь воспитать наших мальчиков также, чтобы они были чувствительными, воспитанными, по гендерной системе тип "мужчины-рыцаря".