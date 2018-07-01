Сын Таисии Повалий публично унизил мать

Опальная украинская певица Таисия Повалий опубликовала в соцсети Instagram снимок с бокалом вина и «нарвалась» на неприятный комментарий своего сына.

Оказывается, в тот день певица праздновала день рождения своего сына Дениса и решила начать отмечать его еще в самолете.

"Сыночка, мы уже отмечаем!", – подписала фото Повалий.

Однако, сын удивил фолловеров певицы довольно резкой реакцией: «Опять напьешься и будешь лезть обниматься?", – ответил он матери в комментариях.

Повалий постаралась перевести все в шутку и написала: "Конечно, сыночка! Когда же еще мне можно тебя пообнимать".

Но поклонники певицы вступились за Повалий и стали "воспитывать» ее отпрыска: "Нельзя так с матерью", "такое маме не пишут ((" – писали комментаторы Денису.