Актрису Сьюзан Сарандон арестовали

Как известно, более 570 человек были арестованы правоохранителями. Все эти люди выступали против политики "нулевой терпимости". Эту информацию сообщила на своей странице в Twitter сама Сьюзан. "Арестована. Будьте сильными. Продолжайте борьбу", – напиcала она.

Отметим, что акция была организована при поддержке Женского марша и привлекла внимание многих активисток. Они завернулись в серебристые одеяла и устроили забастовку. Таким образом женщины пытались добиться воссоединения всех семей мигрантов, которые были разделены.

Кроме того, подчеркнем, что в соответствии с принятой в апреле 2018 года политикой "нулевой терпимости" в отношении нелегальных мигрантов, задержанных нелегалов передают в федеральные суды, а их детей переводят под опеку или возвращают на родину.