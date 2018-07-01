Актрису Сьюзан Сарандон арестовали
Новости шоу бизнеса: Известную голливудскую актрису Сьюзан Сарандон арестовали во время акции против антииммиграционной политики президента США Дональда Трампа.
Как известно, более 570 человек были арестованы правоохранителями. Все эти люди выступали против политики "нулевой терпимости". Эту информацию сообщила на своей странице в Twitter сама Сьюзан. "Арестована. Будьте сильными. Продолжайте борьбу", – напиcала она.
Arrested. Stay strong. Keep fighting. #WomenDisobey
— Susan Sarandon (@SusanSarandon) 28 июня 2018 г.
Отметим, что акция была организована при поддержке Женского марша и привлекла внимание многих активисток. Они завернулись в серебристые одеяла и устроили забастовку. Таким образом женщины пытались добиться воссоединения всех семей мигрантов, которые были разделены.
Кроме того, подчеркнем, что в соответствии с принятой в апреле 2018 года политикой "нулевой терпимости" в отношении нелегальных мигрантов, задержанных нелегалов передают в федеральные суды, а их детей переводят под опеку или возвращают на родину.