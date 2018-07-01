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Новости: Джон Малкович в Киеве: где и когда можно будет увидеть голливудского актера
Джон Малкович в Киеве: где и когда можно будет увидеть голливудского актера
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Джон Малкович в Киеве: где и когда можно будет увидеть голливудского актера

Джон Малкович
18:31 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: 1 июля известный актер Джон Малкович выступит на Софийской площади в рамках масштабного концерта.

Концерт международного проекта "Пути дружбы" начнется на Софийской площади в 21:00, где 300 музыкантов из Италии и Украины объединятся на одной сцене, чтобы исполнить знаменитые произведения Джузеппе Верди. Под такой аккомпанемент Джон Малкович прочитает стихи Авраама Линкольна.

Джон Малкович выступит в Киеве

Звезда фильмов "Трансформеры" и "Глубоководный горизонт" должен подняться на сцену во время исполнения симфонической поэмы "Портрет Линкольна" Аарона Копленда, которая была создана в годы Второй мировой войны. Руководитель проекта Риккардо Мути отметил, что у Малковича идеальный тембр для этой роли.

Что интересно, раньше стихи Авраама Линкольна декламировали такие легендарные фигуры как Маргарет Тэтчер, Билл Клинтон, Барак Обама, Нил Армстронг, Кэтрин Хепберн, Пол Ньюман, Генри Фонд и другие.

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Джон Малкович прилетел в Украину за 2 дня до концерта, – 29 июня звезду встретили в аэропорту "Борисполь". Актер прибыл заранее, поскольку 30 июня была запланирована большая открытая репетиция действа. Стоит добавить, что из-за музыкального события 1 июня в Киеве изменят маршруты движения общественного транспорта.

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Новости шоу бизнеса, Актер, Выступление, Джон Малкович, Киев, Софиевская площадь.
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