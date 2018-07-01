Сегодня во всем мире вспоминают принцессу Диану.

Сегодня во всем мире вспоминают принцессу Диану. Ее называли "Леди Ди", "народной принцессой", "королевой сердец". Она действительно одна из самых известных женщин мира, которая навек вошла в историю благодаря своему доброму сердцу и покладистому нраву. Диана, принцесса Уэльская, активно занималась благотворительной и миротворческой деятельностью. Лично посещала многих безнадежных больных в разных странах мира, вела кампании в защиту животных, продвигала движение борьбы со СПИДом и выступала за прекращение производства противопехотных мин. Но ее жизнь оборвалась скоропостижно и трагически. К 20-летней годовщине смерти в прошлом году публиковали массу материалов о причине ДТП, многочисленные теории заговоров и т.д. Но до сих пор не верится, что принцессы Дианы больше нет. Многим ее поклонникам безумно хотелось бы увидеть Леди Ди в роли бабушки и как бы она ладила со своими невестками Кейт Миддлтон и Меган Маркл, которых с ней бесконечно сравнивают.