Знаменитости, которые стали популярными ещё детьми и это не пошло им на пользу

Знаменитости, которые стали популярными ещё детьми и это не пошло им на пользу. Слава и всемирная популярность не всегда приносят счастье, порой случается так, что она портит жизнь, особенно если ты ребёнок. Став популярными дети перестают быть детьми, им постоянно приходится пропадать на съёмках и в звукозаписывающих студиях, они пропускают учёбу, мало общаются со своими сверстниками и вообще почти не занимаются теми простыми вещами, от которых обычно получают радость дети. А ещё, они, будучи маленькими и несмышлёными, могут ступить на скользкую тропу, начать употреблять алкоголь и другие вещества, что конечно совсем не хорошо.