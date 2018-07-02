Пикантные снимки Ирины Шейк в купальнике от Victoria's Secret
Новости шоу бизнеса: Ирина Шейк - "ангел" Victoria's Secret решила побаловать своих поклонников фото в соцсети.
Соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram. На нем партнерша Брэдли Купера лежит на морском побережье в пикантном сплошном купальнике черно-белого цвета.
Соблазнительный образ Шейк прекрасно подчеркнул ее ягодицы, которые она смело продемонстрировала, а также стройное тело.
На другой фотографии Ирина волшебно прогуливается по побережью райского отдыха, примерив еще один купальник, однако или это бренд Кэндис – пока неизвестно.
Напомним, что "ангел" Victoria's Secret Кэндис Сванепул запустила собственный бренд купальников полгода назад. Даже во время беременности звезда занималась рекламой стильных вещей и стала звездой собственных Кампейн. Недавно модель во второй раз стала мамой, – женщина родила мальчика Ариэля.