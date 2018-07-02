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Пикантные снимки Ирины Шейк в купальнике от Victoria's Secret

Смотрите фото (3)
Ирина Шейк
09:48 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ирина Шейк - "ангел" Victoria's Secret решила побаловать своих поклонников фото в соцсети.

Соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram. На нем партнерша Брэдли Купера лежит на морском побережье в пикантном сплошном купальнике черно-белого цвета.

Соблазнительный образ Шейк прекрасно подчеркнул ее ягодицы, которые она смело продемонстрировала, а также стройное тело.

На другой фотографии Ирина волшебно прогуливается по побережью райского отдыха, примерив еще один купальник, однако или это бренд Кэндис – пока неизвестно. 

Напомним, что "ангел" Victoria's Secret Кэндис Сванепул запустила собственный бренд купальников полгода назад. Даже во время беременности звезда занималась рекламой стильных вещей и стала звездой собственных Кампейн. Недавно модель во второй раз стала мамой, – женщина родила мальчика Ариэля.

 

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Victoria's Secret, Ангел, Ирина Шейк, супермодель.
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