Пикантные снимки Ирины Шейк в купальнике от Victoria's Secret

Соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram. На нем партнерша Брэдли Купера лежит на морском побережье в пикантном сплошном купальнике черно-белого цвета.

Соблазнительный образ Шейк прекрасно подчеркнул ее ягодицы, которые она смело продемонстрировала, а также стройное тело.

На другой фотографии Ирина волшебно прогуливается по побережью райского отдыха, примерив еще один купальник, однако или это бренд Кэндис – пока неизвестно.

Напомним, что "ангел" Victoria's Secret Кэндис Сванепул запустила собственный бренд купальников полгода назад. Даже во время беременности звезда занималась рекламой стильных вещей и стала звездой собственных Кампейн. Недавно модель во второй раз стала мамой, – женщина родила мальчика Ариэля.