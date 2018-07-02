Снимки самых красивых женщин прошлого века, которые были объектом желания всех мужчин.

Снимки самых красивых женщин прошлого века, которые были объектом желания всех мужчин. Красота — понятие весьма субъективное. Более того, ее каноны разнятся в зависимости от места, времени и других обстоятельств. Но есть моменты, на которые просто нельзя не обратить внимание…Иногда ты понимаешь, что от женщины веет неким магнетизмом. Наверное, это то, что сейчас принято называть харизмой. И тогда уже неважно, какой сейчас год и где это происходит. Наверняка женщины, которые стали настоящими иконами стиля прошлого века, обладали этим самым магнетизмом. Иначе как объяснить, что на них буквально молились все мужчины.. Сегодня мы немного расскажем о них.