Жена Энрике Иглесиаса выложила новые снимки малышей

Всемирно известная теннисистка Анна Курникова поделилась кадрами из своей жизни: она выложила в Instagram два интересных кадра с Энрике Иглесиасом и их малышами. Видимо, что спортсменка и певец не только сами фанаты футбола, но и уже прививают любовь к этому виду спорта своим детям. Фото приурочены к матчу между сборными России и Испании.

Стоить отметить, что учитывая происхождение знаменитостей: Россия и Испания, Анна отметила хештеги #россия #españa #мирдружбажвачка. Это подчеркнуло взаимоуважении в семьи и взгляды родителей на воспитание детей.

Посты не остались не замечеными: "Какие классные пупсики, счастья и здоровья!", "Два пупсика,круто!", "Лапульки прелесть, растите здоровыми и счастливыми" - такие приятные комментарии оставили подписчики.

Отметим, что российская теннисистка Анна Курникова и успешный певец Энрике Иглесиас в отношении более 17 лет. В течение этого времени было множество разной информации о отношениях пары, особенно в период расставаний (беременность или же нетрадиционная ориентация певца). Но рождение Николаса и Люси 16 декабря 2017 года опровергло всю эту информацию. В их семье царит порядок и любовь - это видно из их аккаунтов в соцсетях.