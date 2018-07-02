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Британская принцесса показала свои послеоперационные снимки

Британская принцесса Евгения
12:55 Сегодня Телеграф
u-news.com.ua
Фото: u-news.com.ua

Новости шоу бизнеса: Британская принцесса Евгения опубликовала свои послеоперационные рентгеновские снимки и рассказала о болезни.

28-летняя внучка королевы, дочь герцога Йоркского принца Эндрю и Сары Фергюсон, перенесла операцию в связи с серьезным случаем сколиоза в возрасте 12 лет. Евгении вставили металлические штифты, корректирующие искривление позвоночного столба.

В своем посте принцесса в очередной раз поблагодарила делавших ей операцию врачей Королевского ортопедического госпиталя в графстве Миддлсекс. Принцесса заявила, что хотела поддержать людей, у которых такой ж диагноз, какой был у нее. «Я стала живым доказательством того, что эти проблемы можно преодолеть», — заявила внучка Елизаветы II, которая готовится выйти замуж этой осенью.

Принцесса Евгения в марте этого года стала единственным членом королевской семьи, кому было разрешено Ее Величеством завести собственный аккаунт в Instagram. Число подписчиков у 28-летней Евгении превышает 200 тысяч человек.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Британская принцесса Евгения, Елизавета II, Операция, Рентген, Сколиоз.
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