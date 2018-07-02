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Наталья Могилевская поделилась изнеженными фото с котенком
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Новости шоу бизнеса: Наталья Могилевская выложила в сеть фото, где она со своим котенком Викингом.
Об этом животном Могилевская рассказала в Instagram. "А кто сегодня у меня в гостях? Царь зверей - не меньше! Это кошка или собака? Я всегда была собачницей, и вдруг... По-моему, я полюбила всех, а заодно и людей", - пошутила 42-летняя Могилевская.
Ранее поклонники украинской певицы Натальи Могилевской раскритиковали артистку за изменения во внешности. По мнению фанатов певицы, ей стоит перестать худеть, ведь она выглядит постаревшей.
Telegraf.com.ua