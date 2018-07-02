Тото Кутуньо был срочно госпитализирован

74-летний Тото Кутуньо заявил газете La Repubblica, что почувствовал недомогание из-за жары - его срочно госпитализировали и дали все необходимые препараты для сердца.

Пресс-служба Тото Кутуньо подтвердила, что недомогания связаны с сердцем, и что после первой помощи певец уже стабилен. Кстати, из-за госпитализации, певцу пришлось отменить концерты в Бельгии.

Тем не менее, Тото через неделю после выписки намеревается снова отправиться в международный тур.

"Избыточная жара в эти дни вызвала кратковременное ослабление, которое заставило меня не выступать в Бельгии", - заявил он.

Заметим, что в минувшие выходные 74-летний исполнитель не смог дать три концерта, где должен был стать почетным гостем.

Фестиваль с участием Тото Кутуньо организован итальянским культурным центром города, который по планам организаторов, должны были посетить 10 тысяч зрителей.