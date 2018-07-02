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Брат Илона Маска женился на дочере миллиардера Кристиан Вилли

Кимбал Маск
18:24 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Младший брат Илона Маска – 45-летний Кимбал Маск, во второй раз женился на экоактивистке и дочери миллиардера.

Официальная часть брака Кимбал и Кристиан состоялась еще в апреле этого года, но роскошное празднование супруги устроили в эту субботу, 30 июня. Для локации влюбленные выбрали греческие развалины в испанской провинции под названием Sant Martí d'Empúries.

Для события Кристиан Маск надела платье кремового цвета, которое состояло из украшенного камнями корсета и фатиновой юбки со шлейфом. Кимбал выбрал белый классический костюм и его неизменную ковбойскую шляпу белого цвета.

На свадьбе присутствовали близкие родственники супругов, а также такая знаменитость как актриса Сальма Хайек с мужем Франсуа Анри-Пино, которые являются хорошими друзьями молодоженов. Приехал ли на свадебную церемонию брат Кимбала Илон Маск – пока неизвестно.

Как известно, предприниматель Кимбал Маск уже находился в официальном браке с архитектором и художницей Джен Левин, – у них родилось трое детей. Впоследствии пара развелась и у мужчины завязались отношения с наследницей миллиардера Сэма Вилли, Кристиан. У самой же новоиспеченной жены Кимбал раньше тоже были отношения, – женщина с 2013 по 2015 находилась в гражданском браке с певицей Скин.

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Новости шоу бизнеса, Брат, Брат Илона Маска, Дочь миллиардера, Кимбал Маск, Кристиан Вилли, Младший брат, Свадьба.
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