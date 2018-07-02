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Актриса Кейли Куоко вышла замуж

Кейли Куоко и Карл Кук
18:56 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Избранником Кейли стал 27-летний актер Карл Кук, с которым они встречаются уже около 2 лет.

Актер Карл Кук и звезда сериала "Зачарованные" и "Теория большого взрыва" Кейли Куоко обручились еще 30 ноября прошлого года, однако свадьбу пара сыграла только в минувшие выходные. Снимками с торжества актриса поделилась на своей страничке в Instagram.

Торжественная церемония бракосочетания состоялась в Сан-Диего в конюшне. Это неудивительно, ведь новоиспеченный супруг актрисы профессиональный наездник. К алтарю влюбленные шли с собакой.

За свадьбу невеста Кейли сменила два наряда. На самой церемонии знаменитость была одета в длинное кружевное платье, а когда празднование переместилось в ресторан актриса переоделась в похожий по стилю комбинезон.

Напомним, что Кейли Куоко встречалась со своим партнером по сериалу "Теория большого взрыва" Джонни Галэки, а после этого с актером Генри Кавиллом. Впервые девушка вышла замуж в 2013 году за теннисиста Райаном Свитингом. А после развода в 2016 году сразу же начала встречаться с Карлом Куком.

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Новости шоу бизнеса, Актер, Актриса, Карл Кук, Кейли Куоко, Свадьба.
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