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Викторию Бекхэм засудили за домашнее селфи
21:28 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Виктория Бекхэм является эталоном красоты и грации для многих женщин во всем мире.
Каждый светский выход супруги известного футболиста вызывает ажиотаж и еще долго обсуждается в сети.
Однако сегодня интернет-пользователи раскритиковали дизайнера. Причина тому – ее обыкновенное домашнее селфи.
Ночью Виктория опубликовала фото, на котором она красуется возле зеркала в шелковом халате и с замотанным на голове полотенцем. "Доброй ночи!" – подписала снимок звезда, тем самым и спровоцировав бурные обсуждения.
Интернет-пользователи посмеялись над тем, что Виктория забыла снять макияж перед тем, как сделать снимок: "Не забудь смыть с себя косметику", "Накладные ресницы и макияж перед сном?", "Ты собираешься спать с косметикой на лице?".
Telegraf.com.ua