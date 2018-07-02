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Викторию Бекхэм засудили за домашнее селфи

Виктория Бекхэм
21:28 Сегодня Телеграф
www.gogetnews.info

Новости шоу бизнеса: Виктория Бекхэм является эталоном красоты и грации для многих женщин во всем мире.

Каждый светский выход супруги известного футболиста вызывает ажиотаж и еще долго обсуждается в сети.

Однако сегодня интернет-пользователи раскритиковали дизайнера. Причина тому – ее обыкновенное домашнее селфи.

Ночью Виктория опубликовала фото, на котором она красуется возле зеркала в шелковом халате и с замотанным на голове полотенцем. "Доброй ночи!" – подписала снимок звезда, тем самым и спровоцировав бурные обсуждения.

Интернет-пользователи посмеялись над тем, что Виктория забыла снять макияж перед тем, как сделать снимок: "Не забудь смыть с себя косметику", "Накладные ресницы и макияж перед сном?", "Ты собираешься спать с косметикой на лице?".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Виктория Бекхэм, Домашнее сэлфи, Комментарии, Осуждение, Селфи.
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