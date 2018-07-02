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Елизавета II отказалась от госпитализации и важной операции

Елизавета II
22:28 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: 92-летняя правящая королева Великобритании Елизавета II отказалась от госпитализации и не захотела проводить необходимую ей операцию на коленях.

Пока Елизавета II отказывается от обязательной операции, члены британского правительства уже провели тайную репетицию первого дня после смерти ее Величества, которая даже получила название "Дворцовый голубь".

Официальный представитель Букингемского дворца сообщил, что все дело в том, что королева не хочет пропускать запланированные важные меропрития и приемы.

Отмечается, что у Елизаветы II настолько болят ноги, что ей сложно подниматься со стула. И даже во время традиционного Цветочного шоу Челси в Лондоне она жаловалась друзьям, что ее колени "капризничают".

"Но она отказывается делать операцию, потому что после ей придется долго восстанавливаться. Она невероятно смелая", - признался инсайдер, добавив, что ее Величество не хочет создавать из этого "шумиху".

Напомим, что нынешняя королева — самый долгоправящий монарх в истории Соединенного Королевства. Елизавета II находится на троне с 1952 года.

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Новости шоу бизнеса, Госпитализация, Дворцовый голубь, Елизавета II, Операция, Операция на коленях.
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