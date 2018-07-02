Елизавета II отказалась от госпитализации и важной операции

Пока Елизавета II отказывается от обязательной операции, члены британского правительства уже провели тайную репетицию первого дня после смерти ее Величества, которая даже получила название "Дворцовый голубь".

Официальный представитель Букингемского дворца сообщил, что все дело в том, что королева не хочет пропускать запланированные важные меропрития и приемы.

Отмечается, что у Елизаветы II настолько болят ноги, что ей сложно подниматься со стула. И даже во время традиционного Цветочного шоу Челси в Лондоне она жаловалась друзьям, что ее колени "капризничают".

"Но она отказывается делать операцию, потому что после ей придется долго восстанавливаться. Она невероятно смелая", - признался инсайдер, добавив, что ее Величество не хочет создавать из этого "шумиху".

Напомим, что нынешняя королева — самый долгоправящий монарх в истории Соединенного Королевства. Елизавета II находится на троне с 1952 года.