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Лиам Пейн и Шерил Коул объявили о расставании

Лиам Пейн и Шерил Коул
08:03 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости шоу бизнеса: Бывший солист знаменитой группы "One Direction" Лиам Пейн и его возлюбленная британская певица Шерил Коул сообщили о расставании.

Слухи о том, что 24-летний Лиам Пейн и 35-летняя Шерил Коул расстались, появились еще в начале этого года. И несмотря на то, что пара вместе появилась на премии Brit Awards вместе, вскоре Лиам признался, что это было наиграно.

Однако, музыкант ранее говорил лишь о проблемах в отношениях. Пейн отмечал, что он и Коул поссорились за неделю до свадьбы, но он уверен, что все еще можно вернуть. Лиама не пугали проблемы, ведь через все это они с Шерил "проходят вместе, как семья — это самое главное".

Однако, несмотря на большие надежды Лиама, они с Шерил все-таки расстались. Об этом возлюбленные написали на своих страничках в Twitter, отметив, что до сих пор любят друг друга.

"Мы с Шерил с грустью говорим о том, что у нас теперь разные пути. Это решение было трудным для нас. Мы все еще любим друг друга как семья. Беар - это наш мир, и мы просим уважать его частную жизнь, пока мы пытаемся пройти все вместе через это", - сообщается в посте.

Напомним, что Беар Грей Пейн - это общий сын Лиама Пейна и Шерил Коул, который появился на свет в марте 2017 года. А встречаться пара начала в конце 2015 года.

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Новости шоу бизнеса, One Direction, Лиам Пейн, Личная Жизнь, Пара, Певец, Певица, Расставание, Шерил Коул.
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