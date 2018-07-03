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Мила Кунис прокомментировала слухи о третьей беременности

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Мила Кунис
11:48 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Мила Кунис украсила обложку нового выпуска модного журнала Cosmopolitan, снялась в фотосессии и рассказала в интервью о своей личной жизни.

34-летняя Мила Кунис и 40-летний Эштон Катчер в браке с 2015 года. Звездная пара воспитывает двоих детей - трехлетнюю дочь Уайатт и годовалого сына Димитрия. Однако, в конце марта стали ходить слухи о том, что Кунис беременна третьим ребенком.

Тогда эту информацию распространила близкая подруга Милы, которой актриса якобы сама сообщила о пополнении. Однако, до этого момента никаких официальных подтверждений он голливудских актеров не было.

В своем интервью Кунис призналась - это все из-за того, что она вовсе не читает новостей о себе. Единственное, на что актриса обращает внимание - это броские заголовки на журналах, которые она видит каждый день.

"Я ничего не читаю о себе – действительно не знаю, что пишут обо мне… Правда, в курсе, что стабильно беременею раз в год и с такой же частотой развожусь с мужем. Знаю об этом, потому что так часто написано на обложках, которые замечаю, когда иду за продуктами в магазин", - подшутила Мила.

В отличие от Кунис, ее близкие всегда читают подобные новости, и довольно часто они их очень пугают: "Огорчает, что родители, бабушка с дедушкой иногда пугаются. Однажды во время беременности какой-то таблоид сообщил, что меня срочно доставили в больницу. Никто не может представить, какой стресс из-за таких публикаций переживает моя семья".

Ну, а распространение новостей о беременности родители знаменитости воспринимают в серьез, так как хотят много внуков. По словам актрисы, ее папа всегда очень надеется, что новость о пополнении в семье не ложь.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Cosmopolitan, Актриса, Беременность, Кунис, Личная Жизнь, Обложка, Фотосессия.
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