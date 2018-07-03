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Более 20 лет спустя стало известно, кто убил рэпера Тупака Шакура

Тупак Шакур
18:06 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Тупака Шакура застрелил его собственный племянник Орландо "Baby Lane" Андерсон.

Экс-гангстер Дуэйн Кит Дэвис, также известный как Киф Ди, раскрыл подробности убийства рэпера Тупака Шакура.

Правду Киф Ди решил рассказать в одном из эпизодов десятисерийного документального фильма Netflix 'Unsolved, the Tupac and Biggie Murders ("Нераскрытые: убийства Тупака и Бигги"). По словам Кифа Ди, застрелил Шакура его собственный племянник Орландо "Baby Lane" Андерсон. В это время экс-гангстер находился с убийцей в одной машине.

Известно, что Тупак Шакур был убит четырьмя выстрелами в грудь во время поездки в Лас-Вегас. Как рассказал Киф Ди, причиной стала личная ссора: Андерсон пытался украсть у члена команды Шакура медальон банды, за что был избит рэпером и его друзьями.

"Люди преследуют меня 20 лет. Я решил высказаться сейчас, потому что у меня рак. Терять нечего. Я хочу правды", — признался документалистам бывший торговец наркотиками.

Сейчас продюсер телефильма Кайл Лонг просит полицию Лас-Вегаса самостоятельно допросить Кифа Ди. Самого предполагаемого убийцу привлечь к суду уже нельзя: он убит в перестрелке в Лос-Анджелесе в 1998 году.

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Новости шоу бизнеса, Киф Ди, Орландо Андерсон, Племянник, Тупак Шакур, Убийство.
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