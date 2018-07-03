Этот 12-летний школьник из Австралии стал известен на весь мир благодаря невероятно сильному чувству сострадания и своим умелым рукам.

Этот 12-летний школьник из Австралии стал известен на весь мир благодаря невероятно сильному чувству сострадания и своим умелым рукам. Кэмпбелл Ремес — обычный 12-летний мальчик, но добавьте к этому, что он добрый, талантливый и у него золотое сердце! Он все свое свободное время тратит на то, что шьет игрушки для больных деток, которые лечатся в одной из местных клиник. Ремес начал свой проект самостоятельно и добровольно, назвав его "Проект Кэмпбелла-365", но к настоящему времени он сделал уже более 800 игрушек. Кто же научил его этому? Никто! Он сам научился!