Зианджа сменила имидж и показала декольте

Певица-трансгендер Зианджа редко радует поклонников снимками в Instagram. Но на этот раз звезда решила поделиться со всеми результатом своей смены имиджа. Зианджа подстригла свои локоны, сделав каре и челку. Кроме этого в кадр попало и декольте певицы.

"Сколько бы преград и высоких стен мне не приходилось разрушать на своем пути, как бы ни было тяжело, больно и одиноко – я не прекращала верить и надеяться. Сколько бы раз мне не говорили нет – я не сдавалась. Когда тобой по-настоящему движет любовь, где нет места злости, жадности и зависти – тебя не остановить и не сломать", – подписала фото Зианджа.

Напомним, на днях Зианджа засветилась с парнями в центре Киева. Девушка решила принять участие в гей-параде, а фото разместила на своей страничке в Instagram. "Мы выбираем любовь", – подписала один из снимков бывшая участница шоу "Голос країни".