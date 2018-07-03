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Актриса Нив Кэмпбелл во второй раз стала мамой

Нив Кэмпбелл
21:50 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Канадская актриса Нив Кэпбелл сообщила в своем микроблоге радостную новость.

44-летняя Нив Кэмбелл, которая получила знаменитость благодаря роли в серии фильмов ужасов "Крик" и сериалу "Карточный домик", во второй раз стала мамой. Знаменитость сообщила об этом на своей страничке в Instagram.

"Абсолютно незамутненная радость! Это больше не секрет. Теперь мы с Джеем официально стали приемными родителями"- написала актриса под фотографией, на которой запечатлена вместе с мужем, старшим сыном и коляской.

Нив отметила, что она вместе со своим возлюбленным британским актером Джеем Филдом ("Первый мститель", "Остинленд") еще 5 месяцев назад подали документы и начали процесс усыновления, который закончился только пару дней назад.

Все это время свои намерения пара держала в тайне. Но, имя своего второго ребенка супруги рассекретили сразу. Приемного сына Нив и Джей назвали Рейнор.

Отметим, что старшему ребенку пары - биологическому ребенку - Каспиану уже 6 лет и он очень обрадовался появлению малыша в семье.

"Только-только проснувшись, наш старший сын спросил: Можно мне подержать братика на руках? А можно мне его покормить? И когда я смогу с ним поиграть? Так что я чувствую себя счастливой во всех отношениях", - рассказала актриса.

Напомним, что втречаться Нив Кэмпбелл и Джей Джей Филд начали еще в 2011 году.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Актриса, Джем Филд, Нив Кэмбелл, Ребенок, ”Карточный домик”.
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