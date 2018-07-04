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Певицу Тину Кароль засмеяли за новый образ

Тина Кароль
09:50 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица представит новое шоу 5 июля в Минске.

Популярная украинская певица Тина Кароль готовит перформанс, который презентует уже 5 июля в Минске. Для нового шоу звезда готовит яркие наряды.

Будучи на примерке, один из образов ярко желтого цвета певица показала поклонникам на фото, опубликованном на официальной странице фан-клуба Тины Кароль в Instagram.

"Тина Кароль на примерке своего нового ультрамодного образа лимонного желтого цвета. Создатель лука – дизайнер известного украинского бренда #LuVi!" – отмечено под постом.

Однако поклонники не в восторге от наряда исполнительницы, хоть и в процессе подготовоки: "Колхоз", "Кошмар! Дизайнер был под кайфом", "Если честно, то не очень", "Это в тренажерный зал?", "На пляж", "Зачем выставлять такое фото".

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