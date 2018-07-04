Известный певец рассказал, почему в начале карьеры с ним никто не хотел сотрудничать

В программе "Ранок з Україною", которая выходит в эфире канала "Украина" по будням в 6:30, известный украинский певец Олег Винник признался, каким было начало его карьеры в Украине и доволен ли он сейчас своей физической формой.

Олег Винник начал свою певческую карьеру в Украине в 32 года. Многие продюсеры говорили ему, что он – неформат и ничего из этого не выйдет. Но Олег настоял на своем и сегодня является одним из самых успешных в украинском шоу-бизнесе. В интервью ведущему "Ранок з Україною" Григорию Герману певец рассказал, как преодолел этот психологически сложный период.

"Мне говорили: если бы ты был девушкой, возможно, это было бы интересно. А я просто делал свое дело, потому что чувствовал, что люди меня поймут. Я искал этот мостик, как к ним прийти. Были приключения с продюсерами "всякого сорта". Мой продюсер – мой друг, он раньше не занимался продюсированием. И он не считает себя огромным продюсером. Мы просто люди, которые занимаются своим делом. А теперь все те продюсеры, которые не разбирались в моем деле, завидуют моему другу. Теперь они считают его продюсером, как и меня считают артистом", – признался Олег Винник в эксклюзивном интервью каналу "Украина".

Певец также рассказал, как ему удается поддерживать физическую форму и приходится ли ограничивать себя в еде.

"Диеты особой нет. Просто углеводов поменьше. Хлеба не ем белого, только зерновой и немного. За последние 10 лет я стал тяжелее на 12-14 килограммов. В 2003 году, когда еще Жана Вальжана играл, я весил 75 килограммов. И теперь хочу вернуться к этому весу. Уже сбросил почти все лишнее, остались два килограмма", – подытожил Олег Винник.