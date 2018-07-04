Дженнифер Энистон закрутила роман сразу с двумя мужчинами

Всего несколько месяцев прошло с момента расставания знаменитых актеров Дженнифер Энистон и Джастина Теру. После этого личной жизнью каждого из них активно интересуется западная пресса. На этот раз выяснилось, что Дженнифер Энистон ходит на свидания сразу с двумя мужчинами.

И хотя друзья актрисы стараются не рассказывать подробности ее личной жизни, в прессу просочилась информация о том, что Энистон увлечена двумя кавалерами одновременно.

Один из них, как сообщается, холостяк, который недавно развелся с женой. Другой – "занимается творческой деятельностью", причем не уточняется чем именно. Ни один из них не имеет отношение к актерской среде.

Не исключено, что слухи могут оказаться слухами, ведь в прессе очень часто Дженнифер приписывают "беременность", на что звезда неоднократно жаловалась в интервью: "Я сыта по горло этими слухами и наблюдением "журналистов", которые каждый день распускают небылицы обо мне", – рассказала Энистон в одном из интервью.