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Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали

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Надя Дорофеева
18:44 Сегодня Телеграф
Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Надя Дорофеева отдыхает с мужем в Индонезии и хвастается новыми снимками в Instagram.

Надежда Дорофеева со своим мужем Дантесом отправились отдыхать в Индонезию на остров Бали, где отлично проводят свой отпуск. Надя в своем Instagram уже показала в каком отеле они остановились, где и с кем гуляют и как проводят все свободное время. 

Надя Дорофеева опубликовала милое поздравление для своего мужа
Надя Дорофеева опубликовала милое поздравление для своего мужа Читать полностью

Певица решила открыть занавесь в свою личную жизнь. Надя опубликовала снимок с мужем Дантесом, который держит ее на руках. На фото видно, что Надежда счастливая и влюбленная, как и ее муж. Голубки купаются в бассейне на Бали и дурачатся. Купальник не скрывает тату певицы, и теперь с легкостью можно рассмотреть рисунки на теле солистки дуэта "Время и Стекло". 

Свое путешествия они подписали хештегом - #отпускнавулкане. 

Надя Дорофеева порадовала новым летним снимком

Фото Надя подписала: "Perfect time. @kamandalu @vladimirdantes #husband #kamandalu". За 5 часов фото получило почти 300 000 лайков и много приятных комментариев. 

Также, на острове певица покрасовалась новым тату. Пара уже показали отель, ресторан и спа из бамбука, в котором они отлично отдохнули. Ждем новых снимков. 

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Бали, Владимир Дантес, Время и Стекло, Дантес, Индонезия, Надя Дорофеева, Отпуск, отпускнавулкане, Снимки, Фото.
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