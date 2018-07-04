Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали

Надежда Дорофеева со своим мужем Дантесом отправились отдыхать в Индонезию на остров Бали, где отлично проводят свой отпуск. Надя в своем Instagram уже показала в каком отеле они остановились, где и с кем гуляют и как проводят все свободное время.

Певица решила открыть занавесь в свою личную жизнь. Надя опубликовала снимок с мужем Дантесом, который держит ее на руках. На фото видно, что Надежда счастливая и влюбленная, как и ее муж. Голубки купаются в бассейне на Бали и дурачатся. Купальник не скрывает тату певицы, и теперь с легкостью можно рассмотреть рисунки на теле солистки дуэта "Время и Стекло".

Свое путешествия они подписали хештегом - #отпускнавулкане.

Фото Надя подписала: "Perfect time. @kamandalu @vladimirdantes #husband #kamandalu". За 5 часов фото получило почти 300 000 лайков и много приятных комментариев.

Также, на острове певица покрасовалась новым тату. Пара уже показали отель, ресторан и спа из бамбука, в котором они отлично отдохнули. Ждем новых снимков.