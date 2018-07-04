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Джамала поделилась трогательным снимком с новорожденным сыном

Джамала
22:14 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица впервые стала мамой в марте этого года.

Знаменитая украинская певица Джамала впервые стала мамой в конце марта этого года. У нее и ее супруга Сеит-Бекира огълы Сулейманова родился сын. Мальчика назвали Эмир-Рахман. В первое время певица не публиковала фото с малышом, но теперь она активно делится трогательными снимками, хоть и лицо сына пока не показывает.

Так, Джамала разместила в своем Instagram трогательное селфи с трехмесячным Эмир-Рахманом.

 

Happiness is here

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

 

Поклонники певицы отметили, что она отлично выглядит и материнство ей к лицу: "С рождением ребёнка вы стали ещё красивее!!! Без макияжа очень нравитесь-нежная!", "Красивые!", "Джамала вы очень красивая и ребёночек ваш вам ещё больше даёт красоты!", "Вітаю вас із материнством, вам дуже личить, ви така ніжна, щаслива і сяєте від радості", "С рождением ребенка любая женщина меняется и Джамала изменилась, такой вы мне больше нравитесь".

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Джамала, Певица, Ребенок, Селфи, Сын.
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