Грудастая балерина: Надежда Мейхер-Грановская показала, как занимается балетом

Напомним, недавно Надежда Мейхер-Грановская показала снимок своих детей - сына и двух дочерей. Поклонники певицы были удивлены, ведь Надя никогда не показывает свою личную жизнь на обозрение.

Надя стала знаменитой благодаря своей музыкальной карьере, но решила на этом не останавливаться. Певица подалась в кино, а теперь решила стать балериной.

В своем аккаунте в Instagram звезда выложила видео, где занимается балетом. Сейчас Надя выглядит безупречно - лебединая талия и стройные ножки.

Грановская подписала видео так: "Тут одно из двух...) Или балет меня я, или я его... А маленькая вариация называется "Грудастая балеринка" #надеждамейхер #певица #танцы #люблюсвоюработу".

Отметим, видимо звезде надоело блистать только с микрофоном. Недавно Надежда дебютировала в кино и начала сниматься в фильме Оксаны Байрак. Надежда ответственно подошла к новой роли, доказательства тому интервью самой Байрак.