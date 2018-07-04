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Грудастая балерина: Надежда Мейхер-Грановская показала, как занимается балетом

Надежда Мейхер-Грановская
20:27 Сегодня Телеграф
Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Надежда Мейхер показала видео, на котором перевоплотилась в балерину.

Напомним, недавно Надежда Мейхер-Грановская показала снимок своих детей - сына и двух дочерей. Поклонники певицы были удивлены, ведь Надя никогда не показывает свою личную жизнь на обозрение.

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Надя стала знаменитой благодаря своей музыкальной карьере, но решила на этом не останавливаться. Певица подалась в кино, а теперь решила стать балериной. 

В своем аккаунте в Instagram звезда выложила видео, где занимается балетом. Сейчас Надя выглядит безупречно - лебединая талия и стройные ножки. 

 

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Грановская подписала видео так: "Тут одно из двух...) Или балет меня я, или я его...  А маленькая вариация называется "Грудастая балеринка" #надеждамейхер #певица #танцы #люблюсвоюработу". 

Отметим, видимо звезде надоело блистать только с микрофоном. Недавно Надежда дебютировала в кино и начала сниматься в фильме Оксаны Байрак.  Надежда ответственно подошла к новой роли, доказательства тому интервью самой Байрак. 

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Актриса, Балерина, Балет, Видео, Знаменитость, Надежда Мейхер, Надежда Мейхер-Грановская, Певица.
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