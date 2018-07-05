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Джамала показала родившегося в марте сына

Джамала
01:39 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица опубликовала в своем Instagram новую фотографию.

Популярная украинская певица Джамала впервые стала мамой в конце марта этого года. У нее и ее супруга Сеит-Бекира огълы Сулейманова родился сын. Мальчика назвали Эмир-Рахман.

В первое время певица не публиковала фото с малышом, но теперь она активно делится трогательными снимками, хоть и лицо сына пока не показывает.

Так, Джамала разместила в своем Instagram трогательное селфи с трехмесячным Эмир-Рахманом.

Поклонники певицы отметили, что она отлично выглядит и материнство ей к лицу: "С рождением ребёнка вы стали ещё красивее!!! Без макияжа очень нравитесь-нежная!", "Красивые!", "Джамала вы очень красивая и ребёночек ваш вам ещё больше даёт красоты!", "Вітаю вас із материнством, вам дуже личить, ви така ніжна, щаслива і сяєте від радості",

"С рождением ребенка любая женщина меняется и Джамала изменилась, такой вы мне больше нравитесь".

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Джамала, Звезды, Певица, Сын Джамалы, Фото.
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