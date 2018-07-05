Подборка фотографий, которая заставит вас ностальгировать.

Продолжая ностальгировать по 90-м, мы вспоминаем джинсы с высокой линией талии, гранж или минимализм, а также тех богинь эпохи, которые полностью поменяли наше представление о прекрасном. Появился первый и главный устойчивый канон: 90-60-90 стал мерилом того, можно ли считать женское тело идеальным. Пластическая хирургия еще не была общедоступной, а потому у красивейших женщины подиума, которые вдруг из моделей стали звездами с приставкой «топ», и звезд кино того времени все было свое — грудь, губы, живая мимика. Фотошопом тогда тоже увлекались только профессиональные фоторедакторы, а потому мы можем во всей красе оценить тех, кто поменял полностью эстетический канон нашей эпохи.